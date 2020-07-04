На станции метро «Якуба Колоса» на рельсы упал человек. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Из-под состава мужчину достали через 11 минут, но жив ли он – никто не сообщает

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О ЧП сообщила пресс-служба метрополитена. Известно немного: инцидент произошел утром 4 июля в 7.29. На рельсы упал мужчина. Тут же по инструкции с контрольного рельса было снято напряжение. Изъять человека из-под состава удалось к 7.40. Напряжение восстановлено, а работа синей ветки метро возобновлена.

Остался ли мужчина жив, увы, не сообщается. Так же, как и то, что могло стать причиной произошедшего.

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