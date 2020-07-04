2020-07-04T13:52:09+03:00
Происшествия
КП Беларусь

На станции метро «Якуба Колоса» на рельсы упал человек

Из-под состава мужчину достали через 11 минут, но жив ли он – никто не сообщает
Ольга ИВАШЕНКО
Поделиться:
На станции метро «Якуба Колоса» на рельсы упал человек.На станции метро «Якуба Колоса» на рельсы упал человек.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

О ЧП сообщила пресс-служба метрополитена. Известно немного: инцидент произошел утром 4 июля в 7.29. На рельсы упал мужчина. Тут же по инструкции с контрольного рельса было снято напряжение. Изъять человека из-под состава удалось к 7.40. Напряжение восстановлено, а работа синей ветки метро возобновлена.

Остался ли мужчина жив, увы, не сообщается. Так же, как и то, что могло стать причиной произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

7 тайн минской подземки: Секретные станции, тоннель под Октябрьской площадью и мост над подземной рекой

Истории о тайных подземельях типа «Метро-2» ходят вокруг метрополитенов разных стран и городов. Мы разобрались с тайнами в Минске. Забегая вперед: гигантских крыс и затопленных станций в нашем метро нет... Зато есть кое-что другое! (Подробнее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лукашенко сообщил Трампу о стремлении к общим ценностям и приоритетам в отношениях между странами
На «Витебскдреве» снова пожар. За последние несколько лет – минимум пятый.
Вслед за Бурдж-Халифой... В Канаде, Армении и Турции тоже своеобразно поздравили Беларусь с Днём Независимости
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 4 июля 2020 года: 273 новых случая, 6 умерших
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 4 июля 2020 года: 273 новых случая, 6 умерших
На станции метро «Якуба Колоса» на рельсы упал человек
Видеофакт: в Бресте в День Независимости проходили задержания людей
Валерий Цепкало жестко высказался о режиме в Республике Беларусь
ВОЗ призвала страны «проснуться» и продолжить борьбу с пандемией коронавируса
Гостил у тёщи и полез в колодец. В Мостовском районе МЧСники спасли мужчину
В цвета белорусского флага окрасилось самое высокое здание в мире
Надежда Савченко обратилась в открытом письме к Александру Лукашенко
Видеофакт. Лукашенко вместе с главой Сбербанка открыли светомузыкальный фонтан в Минске в парке Янки Купалы
Лукашенко про фонтан от Сбербанка: Настоящее украшение страны, и я вам за это благодарен!
Лукашенко во Дворце Независимости проводит встречу с главой «Сбербанка» России Германом Грефом
Мезенцев поздравил белорусов с Днем Независимости и отметил, что «Минску и Москве важно уйти от малых конфликтов»
В Бобруйске мужчина незаконно поохотился в лесу и попал на штраф в 3240 белорусских рублей
В Гродно четырехлетний ребенок угодил под колеса автомобиля. Мальчик выбежал на дорогу из-за припаркованных авто
Первый пошел. Для лечения коронавируса в Еврокомиссии одобрили первый препарат
Глава МИД Владимир Макей: День Независимости — главный праздник в стране
«Хранил дома боевые пистолеты и винтовки прошлого века». Прокуратура направила в суд дело 48-летнего молодечненца
Лукашенко о выборах: Посиневшими руками я не держусь за это кресло
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 3 июля 2020 года: 299 новых случаев, 7 умерших
Российский врач раскритиковал заявление Лукашенко о победе над коронавирусом
Дело белорусского журналиста Павла Шеремета готово к передаче в суд