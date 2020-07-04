Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 4 июля 2020 года: 273 новых случая, 6 умерших.

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 4 июля 2020 года

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Как сообщает официальный телеграм-канал Минздрава Беларуси, по состоянию на 4 июля 2020 года в Беларуси подтвержедено уже 63 270 случаев COVID-19. А это значит, что за последние сутки в Беларуси зафиксировано 273 новых случая коронавирусной инфекции. Самая печальная статистика – смерти. За последние сутки от коронавируса, отягощенного хроническими заболеваниями, умерли 6 человек. За все время пандемии в Беларуси - 418 пациентов.

Помимо этого, Минздрав сообщает, что выздоровели и выписаны уже 50 669 пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID-19 (760 за последние сутки). Всего проведено 1 059 299 тестов.

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