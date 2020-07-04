2020-07-04T14:19:42+03:00
Общество
КП Беларусь

Вслед за Бурдж-Халифой... В Канаде, Армении и Турции тоже своеобразно поздравили Беларусь с Днём Независимости

Цвета белорусского флага украсили Ниагарский водопад, одно из центральных зданий Еревана и 125-метровая башню в Турции
Сергей Диндиков
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Ниагарский водопад окрасился цветами белорусского флага. Фото: belta.byНиагарский водопад окрасился цветами белорусского флага. Фото: belta.by
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Ниагарский водопад окрасился цветами белорусского флага. Так Канада поздравила РБ с Днем Независимости. Фотографии размещены в Facebook посольством Беларуси в Канаде, пишет БЕЛТА.

Подобные акции проходили в разных странах. Как мы писали ранее, во второй год подряд в цвета нашего флага окрашивается в Объединённых арабских эмиратах небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае.

3 июля, вечером, в цвета белорусского флага оделось центральное здание Еревана. Армянскими солдатами был внесён огромный вклад в освобождение Беларуси от фашизма. Более 100 армян было среди тех, кто защищал Брестскую крепость. Участие в обороне крепости принимал Самвел Матевосян из города Капан. В мае 1945 года он написал на стене Рейхстага: «Я из Бреста. Самвел Матевосян».

Также, в цвета белорусского флага облачилась и 125-метровая башня Атакуле, – символ столицы Турции. Вместе с флагом появилась и поздравительная надпись.

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Поздравления поступили и от Владимира Путина, Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона и других глав государств (подробности).

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