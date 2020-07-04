2020-07-04T15:05:16+03:00
Происшествия
КП Беларусь

На «Витебскдреве» снова пожар. За последние несколько лет – минимум пятый.

На этот раз повреждено 90 метров воздуховода вентиляции
Ольга ИВАШЕНКО
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Еще один пожар на "Витебскдреве". Фото носит иллюстративный характер.Еще один пожар на "Витебскдреве". Фото носит иллюстративный характер.
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Как сообщает пресс-служба МЧС, пожар вспыхнул 3 июля в 11. 06 в здании цеха по производству древесноволокнистых плит. Сработала автоматическая пожарная сигнализация.

До момента, когда пожарным удалось справиться с огнем, пламя успело повредить 90 погонных метров воздуховода вентиляции.

К слову, по данным за последние пару лет, это уже не первый пожар. Есть данные о том, что деревообрабатывающее предприятие дважды горело в 2018-м и дважды в 2019-м годах. Однако во время предыдущих пожаров масштабы повреждений были намного меньше – максимум выгорало 10 метров воздуховода, передает news.vitebsk.cc .

К счастью, во время пожара 3 июля люди не пострадали. Причина ЧП устанавливается.

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