КП Беларусь
Лукашенко сообщил Трампу о стремлении к общим ценностям и приоритетам в отношениях между странами
Президент Беларуси поздравил американского президента с Днем независимости, который США празднуют 4 июля
Лукашенко сообщил Трампу о стремлении к общим ценностям и приоритетам в отношениях между странами. Фото: belta.by
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- Строительство прочных отношений с Соединенными Штатами на основании общих приоритетов и ценностей - одна из главных целей внешней политики Беларуси, - написал Лукашенко в своем поздравительном письме Трампу от лица всего белорусского народа.
Как сообщает belta.by, также белорусский резидент отметил, что придание дополнительной динамики контактам в сферах финансов, экономики, инноваций, образования и науки отвечает интересам обеих стран.
- Уверен, повышение уровня дипломатического представительства в Минске и Вашингтоне будет способствовать эффективной реализации совместных проектов, - отметил Лукашенко, пожелав Трампу здоровья и успешного проведения в этом году президентских выборов в США.