Россия отправила в Беларусь новое лекарство от коронавируса

Лекарство блокирует размножение коронавруса на ранней стадии, выпускается в виде таблеток и стоит намного дешевле, чем зарубежные разработки

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Новость о том, что лекарство от коронавируса под названием «Авифавир», Россия начала экспортировать в Беларусь, на своем официальном сайте сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «ХимРар».

Сообщается, что РФПИ и «ХимРар» уже произвели первые 100 тыс. курсов «Авифавира», что интерес к импорту препарата уже выразили более 50 стран в мире, и что в июне поставки препарата уже осуществлены в 35 регионов по всей России, а также в Беларусь.

Как заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, на сегодняшний день «Авифавир» считается одним из наиболее эффективных препаратов в мире против коронавируса по сравнению с конкурентами, в том числе лучше препарата «Ремдесивир» производства США

- C учетом решения властей США закупать практически 100% произведенного «Ремдесивира» и дефицита эффективных препаратов на мировом рынке, Россия готова прийти на помощь другим странам в борьбе с коронавирусом и начать зарубежные поставки «Авифавира». Российский препарат стоит в несколько раз дешевле, при этом форма выпуска в таблетках упрощает его прием, позволяя осуществлять терапию на ранних стадиях заражения коронавирусом, - отметил специалист.

А теперь подробнее: что же это за препарат?

Как сообщается на сайте Российского фонда прямых инвестиций, «29 мая «Авифавир» получил регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения РФ и стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество «Фавипиравир», а уже 3 июня он был включен в последнюю версию перечня методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. «Авифавир» доказал свою эффективность в клинических испытаниях и блокирует механизмы размножения коронавируса».

Судя по всему, именно об этом лекарстве шла речь в тлефонном разговоре между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным 19 июня. О нем же белорусский президент позже говорил и с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

— Мы, правда, японским аналогом пользуемся, но у вас оно усовершенствовано, - сказал тогда Лукашенко, отметив, что уже поручил Минздраву осуществить поставки нового лекарства из России и опробовать его в лечении белорусских пациентов.

РФПИ и ГК «ХимРар» уже отмечают повышенный спрос на новый препарат из-за рубежа. В частности, рассказывается о переговорах по поводу поставок «Авифавира» в ряд государств Латинской Америки, страны СНГ и Ближнего Востока.

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