2020-07-04T17:36:52+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В День Независимости в Беларуси задержали не меньше 17 человек

В официальной версии МВД - мелкие хулиганства и нарушения требований закона о массовых мероприятиях
Ольга ИВАШЕНКО
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В День Независимости в Беларуси задержали не меньше 17 человек.В День Независимости в Беларуси задержали не меньше 17 человек.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Как сообщает interfax.by со ссылкой на правозащитный центр «Весна», 3 июля в разных городах Беларуси правоохранители задержали не менее 17 человек. Сообщается, что задержания происходили в Минске, Бресте, Гомеле, Могилеве, Борисове, Молодечно и Мостах.

Напомним, ранее МВД Беларуси сообщило, что в связи с празднованием Дня Независимости переходит на усиленный вариант несения службы.

- Любые провокации, в том числе политического толка, будут пресекаться в соответствии с действующим законодательством", - заявили в ведомстве.

По данным правозащитного центра «Весна», с начала текущей выборной кампании в Беларуси 125 человек получили в общей сложности 1800 суток ареста по административным статьям, 246 человек получили штрафы общим размером почти 190 тыс. белорусских рублей.

Официальный представитель МВД в Беларуси Ольга Чемоданова сообщила о единичных фактах нарушения общественного порядка:

- В основном это мелкое хулиганство, нарушение требований закона о массовых мероприятиях. В отдельных случаях задержанные за совершение противоправных действий доставлялись для разбирательства в органы внутренних дел

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