2020-07-04T18:11:39+03:00
Экономика
КП Беларусь

Лукашенко предложил Сбербанку инвестировать в белорусскую экономику

И обсудил с главой одного из российских банков финансирование будущих инновационных объектов в Беларуси
Ольга ИВАШЕНКО
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Лукашенко предложил Сбербанку инвестировать в белорусскую экономику.Лукашенко предложил Сбербанку инвестировать в белорусскую экономику.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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3 июля во Дворце Независимости прошла встреча белорусского президента с главой российского «Сбербанка» Германом Грефом, на которой Лукашенко предложил «Сбербанку» финансировать крупные белорусские проекты.

- Мы хотим, как в советские времена, составить перечень инновационных объектов, которые должны ввести в новой пятилетке, и договориться по финансированию, чтобы они не стали долгостроями. Я хотел бы с вами обсудить ряд этих проектов. Если Сбербанк готов участвовать в этом большом деле, буду рад приветствовать вас в финансировании больших объемов нашей экономики, - приводит слова белорусского президента belta.by.

Помимо этого, Александр Лукашенко поблагодарил Грефа за светомузыкальный фонтан на в минском парке имени Янки Купалы, на что глава «Сбербанка» ответил:

- Как нам кажется, он получился грандиозным. Я тоже посмотрел, но пока на записи. Это будет от нас с вами подарок жителям Минска и жителям республики.

Напомним, ранее, анонсируя встречу с Грефом, Лукашенко говорил о полумиллиардном кредите:

- В ближайшее время унас состоится встреча. Он нам хочет предложить выгодный кредит на полмиллиарда долларов. Спасибо ему - выгодно, мы согласимся и возьмем. Это человек, который занимается не политикой, а непосредственно своими делами.

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