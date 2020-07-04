2020-07-04T18:59:24+03:00
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КП Беларусь

В Беларуси экранизируют «Радзіва Прудок» Горвата и «Сфагнум» Мартиновича

Очень и очень ждем
Ольга ИВАШЕНКО
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На сцене Купаловского Горват был в образе космонавта. В книге Горват пишет о своем космосе Фото: MovaboxНа сцене Купаловского Горват был в образе космонавта. В книге Горват пишет о своем космосе Фото: Movabox
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Отличная новость! Книги «Радзіва Прудок» Андрея Горвата и «Сфагнум» Виктора Мартиновича экранизируют в Беларуси. Как подтверждение - тендеры на их создание, которые уже размещены на сайте goszakupki.by.

Уже известно, что экранизацией «Радзіва Прудок» будет заниматься «Первая КиноВидеоКомпания» под руководством режиссера Алексея Раковича. Фильм будет на белорусском и русском языках с английскими субтитрами. Жанр фильма определили как «лирическая комедия». Длительность - 100 минут. Бюджет картины составит 982 тысячи рублей, 630 тысяч из которых профинансирует госбюджет.Остается надеяться, что фильм по книге Горвата будет не менее крутым, чем книга. Отличные примеры уже есть: по «Радзіва Прудок» уже сделали две успешные театральные постановки и сняли короткометражку «Ягор».

Виктор Мартинович.

Виктор Мартинович.

Что касается экранизации гангстерской трагикомедии «Сфагнум» Виктора Мартиновича, то ею займется известный белорусский документалист Виктор Аслюк вместе с кинокомпанией «Демарш-фильм». Фильм на 90 минут снимут на русском языке с английскими субтитрами в жанре «молодежная фантастическая/мистическая трагикомедия». Стоимость его создания уже оценили в 1 млн 600 тыс рублей. Из них 1 млн 120 тыс. выделят из бюджета.

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