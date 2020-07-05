Видеофакт: В Минске Лукашенко встретился с российским журналистом Шевченко. О чем они говорили?
О том, что на День Независимости в Минске действующий президент поучаствовал в патриотическом шествии и возложении цветов к монументу Победы «Комсомолка» уже сообщала.
После этого у президента было несколько минут, чтобы тепло пообщаться с ветеранами, поприветствовать минчан и гостей столицы. Но, как оказалась, в этот день у Александра Лукашенко произошла еще одна встреча. На площади Победы глава республики случайно столкнулся с Максимом Шевченко, российским журналистом и политиком. Видео и беглый разговор этого общения опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».
- Ну как у вас дела? – спросил, подходя к журналисту Александр Лукашенко.
- Хорошо, приехал поддержать вас.
Лукашенко, пожимая руку и хлопая по плечу Максима Шевченко, продолжает:
- Молодец! Не по телевизору же мы должны общаться?!
- Ну, хотелось бы, конечно, и лично несколько вопросов задать. Тем более в России вы пользуетесь огромным уважение, - сказал журналист.
- Задашь, задашь, конечно, - пообещал Лукашенко и парировал. - А вы думаете, вас не знают у нас?
- Я не знаю... Это родина моего деда, - частично объяснил Шевченко свой приезд в Беларусь.
- Молодец. До встречи, - закончил беседу Лукашенко и вновь крепко пожал руку собеседнику.
После этого российский обозреватель отправился в Брест, где прошла его встреча с коллегами-журналистами.
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