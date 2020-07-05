2020-07-05T09:52:15+03:00
Общество
КП Беларусь

Белорусские санслужбы запретили купаться уже на 12 пляжах в Беларуси

В каких водоемах в воду нельзя заходить ни детям, ни взрослым и почему?
Надежда БУТОВИЧ
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Вода на некоторых пляжах не прошла по показателям безопасности.Вода на некоторых пляжах не прошла по показателям безопасности.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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О том, в каких водоемах Беларуси с начала июля запрещено купаться, сообщил сайт Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья по итогам исследований проб воды взятых с 26 июня по 2 июля. Всего за этот период санэпидемиологи проверили почти 340 рекреационных зон по всей стране, и вот к каким выводам они пришли.

- На территории 53 зон рекреации обнаружены нарушения, в частности, несоответствия требованиям на территории, содержанию мусорных площадок, раздевалок, туалетов и так далее. Всего в семнадцати зонах по состоянию на 2 июля - проблемы с безопасностью воды, - пояснили в пресс-службе центра.

Из-за чего ограничено купание детей на пяти пляжах Гомельщины и Гродненщины. Это пляжи областного центра в Гомеле: «Каскад 1» со стороны улицы Каменщикова и «Каскад 2» с улицы Свердлова, пляж на Днепре в «Приднепровском» парке в Жлобинском районе. А также пруд в Щучине, что в Гродненской области, и пляж на Днепре в агрогородке Полыковичи на Могилевщине.

- И в связи с несоответствием показателей безопасности воды местным властям внесены предложения по запрету купания на двенадцати пляжах, - уточнили эпидемиологи.

Так купаться теперь нельзя на пляже «Озерном» в Железнодорожном районе Гомеля, на Гребеневском и Печерском водохранилищах в Могилеве, городском пляже в Чаусах на Верхнеяловской улице, на пляже городского озера в Славгороде, в Орше - на пляжах Днепра, пляже на реке Ольса у в Кличеве рядом с городской баней, и на 8 - 9-ом пляжах «Заславского» водохранилища в Минске, как и на Дубровенском водохранилище в Минском районе.

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