2020-07-05T10:16:14+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко намерен продолжать сотрудничество с Венесуэлой: Для процветания стран и роста благополучия народов

Об этом он заявил, поздравляя венесуэльцев с Днем Независимости
Надежда БУТОВИЧ
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Белорусский президент намерен продолжать сотрудничество с Венесуэлой.Белорусский президент намерен продолжать сотрудничество с Венесуэлой.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Слова поздравление Венесуэлы с Днем Независимости пресс-служба Александра Лукашенко опубликовала на официальном сайте.

Так белорусский лидер поздравил своего венесуэльского коллегу в телеграмме. Николасу Мадуро Александр Лукашенко направил поздравления от себя и от всех белорусов.

В тексте поздравления говорится, что побуждаемые этим национальным праздников (Прим.: днем независимости) чувства возвышенного настроения, достоинства, гордости помогают венесуэльцам «справляться с многочисленными вызовами». А также сохранять единство, оберегать свой суверинитет.

- Президент выразил уверенность, что Венесуэле удастся успешно преодолеть все трудности, с которыми государство столкнулось в последнее время. А также подтвердил готовность к дальнейшему развитию белорусско-венесуэльского сотрудничества, которое будет направленно на процветание обеих стран, рост благополучия обеих народов, - уточнила пресс-служба главы республики.

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