ЦИК сообщил о старте регистрации кандидатов в президенты Беларуси

На это отводится 10 суток, затем будет разрешена агитация

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О том, что в Беларуси началась регистрация кандидатов в президенты на выборах 2020-го года, сообщили на сайте ЦИК.

Таким образом, с воскресенья, 5 июля, в Беларуси стартовала регистрация кандидатов в президенты. Продлится процесс регистрации ближайшие 10 суток - по 14 июля включительно.

Напомним, 30 июня Центризбирком сообщил имена шести претендентов, продолжающих участие в президентской гонке, у которых в «копилке» территориальные комиссии насчитали по 100 тысяч подписей. Это Александр Лукашенко, Виктор Бабарико, Сергей Черечень, Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Светлана Тихановская.

- После того, как кандидаты в президенты будут зарегистрированы возможно будет начинать предвыборную агитацию. Общие плакаты для размещения на участках с информацией о биографии кандидатов и инфоматериалы для избирателей будут подготовлены не позже понедельника, 20 июля, - добавили в ЦИК.

Напомним выборы президента Беларуси назначены на 9 августа. А досрочное голосование пройдет с 4 по 8 августа. Результаты Центризбирком должен подвести не позднее 19 августа.

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