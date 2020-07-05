Вторые сутки ищут пенсионера под Кировском. А в Славгородском районе 16-летнего подростка нашли у деревни Потеряевка

Всего же за большие выходные спасатели уже больше четырех раз выезжали на поиски пропавших грибников. Интересно, что теряться в лесу стали не только старики или дети, но и молодежь

Изменить размер текста: A A

За минувшие сутки 4 июля в Беларуси спасателям пришлось четырежды выезжать по сообщениям о заблудившимся в лесу людях, проинформировала пресс-служба МЧС.

Сначала в пятницу, 3 июля, в Славгородском районе в МЧС позвонил старший брат 16-летнего учащегося колледжа. Мужчина рассказал, что вместе с братом они приехали в лес за грибами на мотоблоке - разошлись и… не встретились. В лес с собой подросток мобильник не взял.

- Для поисков пропавшего несовершеннолетнего задействовали личный состав МЧС райотдела, пожарный аварийно-спасательный отряд, спасатели облуправления Республиканского отряда спецназначения МЧС, милиция, работники лесничества и население. Парня искал кинолог со служебной собакой, лес просматривали с квадрокоптера. Нашли подростка ближе к 22.00 часам вечера, он шел по лесной дороге недалеко от деревни Потеряевка, - пояснили в пресс-службе.

И в тот же день еще одни поиски развернулись на Славгородщине: о пропаже 19-летней дочери в лесу заявила сельчанка. Девушку искали милиция, спасатели исотрудники лесхоза. Благополучно нашли в 400 метрах от края леса.

А Кировском районе к спасателям обратились родственники пропавшего бобруйчанина. Слабослышащий мужчина, перенесший инфаркт, был обнаружен еще до вечера - примерно в 15.00 часов его нашли на окраине леса.

- При этом в Кировском районе все еще продолжаются поиски пропавшего пенсионера. Грибник отправился в лес в 06.00 часов утра в пятницу, 3 июля, и с тех пор его местонахождения неизвестно, - сообщили в МЧС о вторых сутках поиска пропавшего сельчанина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Кировском районе почти трое суток в лесу искали 81-летнюю бабушку: а она вышла сама и с ведром лисичек!

Подробности спасения пенсионерки рассказали в МЧС и МВД (видео, подробности).

В Березинском районе 87-летний мужчина двое суток блуждал по лесу, его нашли спасатели.

В поисках сельчанина участвовал 31 человек (подробности).

Пропавшего в Минске подростка нашли в лесу: поехал на пикник с девушкой.

14-летний Владислав Ленчиков пропал 22 марта (подробности).

БУДЬ В КУРСЕ!

Что делать, если потерялся близкий человек?

1. Обзвоните друзей, знакомых, родственников.

2. Если есть дача - узнайте, не появлялся ли пропавший там, возможно, он уехал, не предупредив.

3. Сообщите в милицию. Заявление должны принять в любом отделении от любого человека в первый же день (не нужно ждать три дня!). Если человек пропал в лесу - помимо заявления в милицию, позвоните спасателям. После обращения в милицию можно оставить заявку на поиск и в ПСО «Ангел» на сайте псоангел.бел или по телефону 7733. Если потерялся ребенок - звоните в милицию в первую очередь.

4. Выберите свежую фотографию человека и распространите ее в соцсетях, описав, где, когда и как пропал человек. Укажите, во что он был одет.

5. Обзвоните больницы, в том числе в районе, где находится дача.

6. Если выдвигаетесь на поиски, а дома никого не остается - попросите соседей сообщить, если пропавший вдруг сам вернется домой.