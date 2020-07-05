В Австрии, Азербайджане, на Кубе, США и еще в 32 странах можно будет выбирать президента Беларуси
О том, что за границами Беларуси образованы 44 участка для голосования на президентских выборах 2020 года, сообщил БелаПАН со ссылкой на пресс-службу МИДа.
Всего же участковые избирательные комиссии образованы в 36 государствах по всему миру.
- Проголосовать на предстоящих президентских выборах можно будет, не приезжая в Беларусь. Для этого избирательные комиссии и участки есть в Австрии, Азербайджане, Армении, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Венесуэле, Вьетнаме, Германии, Грузии, Израиле, Испании, Италии, Казахстане, Канаде, Китае, Кубе, Латвии, Литве, Молдове, Нидерландах, Польше, России, Сербии, Словакии, США, Турции, Узбекистане, Украине, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции и Эстонии. В некоторых государствах, где наибольшее число проживающих белорусов, участков для голосование несколько, - добавили в пресс-службе дипведомства.
Так на территории Польши - сразу три участка, голосование будет проходить в Варшаве, Белостоке и Бяла-Подляске. В России тоже три участка: в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде. По два участка образованы в немецких Берлине и Мюнхене, латвийских Риге и Даугавпилсе, турецких Анкаре и Стамбуле. Также два участка и в Соединенных Штатах, где выбрать белорусского президента можно будет на участках в Вашингтоне и Нью-Йорке.
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