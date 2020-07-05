2020-07-05T13:52:18+03:00
Коронавирус Covid-19
КП Беларусь

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 5 июля 2020 года: Меньше 300 новых заболевших, но еще 5 умерших

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 5 июля 2020 года
Надежда БУТОВИЧ
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Минздрав сообщил о эпидситуации с COVID-19 в Беларуси в начале июля.Минздрав сообщил о эпидситуации с COVID-19 в Беларуси в начале июля.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Минздрав Беларуси опубликовал в своем Telegram-аккаунте в воскресенье, 5 июля, свежую статистику по коронавирусной инфекции.

Так в пресс-службе ведомства сообщили о 284 новых зарегистрированных случаях инфицирования коронавирусом. Общее число с начала пандемии составило 63 тысячи 554 заразившихся.

При этом растет и количество тех, кому удалось справиться с «ковидом». На воскресенье, 5 июля, из больниц после выздоровления выписали еще 202 пациентов.

- За все время в Беларуси выздоровели и были выписаны домой 50 тысяч 871 человек. Это пациенты у которых был ранее положительный тест на коронавирус, - пояснили в Минздраве.

В лабораториях продолжают проводить тестирование: всего проведено 1 миллион 680 тысяч 29 тестов. За минувшие сутки, с субботы на воскресенье, - 89 тысяч 730 новых исследований.

К сожалению по последним данным обновилась и статистика смертности от коронавируса в Беларуси. Не смогли справиться с болезнью еще 5 человек. Минздрав сообщает о 423 умерших пациентах с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

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