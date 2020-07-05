2020-07-05T13:47:37+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко о своем фотографе, переболевшим COVID-19: «Как помрет?! Вы с ума сошли - фотографа не будет!»

В интернете появились эксклюзивные кадры из жизни президентского пула
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Работникам МТЗ Лукашенко рассказал, что его личный фотограф переболел коронавирусом. Фото: Telegram "Пул Первого".Работникам МТЗ Лукашенко рассказал, что его личный фотограф переболел коронавирусом. Фото: Telegram "Пул Первого".
Изменить размер текста:

В субботу, 4 июля, АТН опубликовал на своем YouTube-канале «репортаж о репортерах», где показали обычную жизнь белорусского президентского пула - коллег из БелТА, СТВ, «Беларусь 1», ОНТ и других государственных СМИ.

В этом фильме - рабочее закулисье журналистов, «романтика» ненормированного графика и повышенной ответственности. В ролик также вошли эксклюзивные кадры, личные архивы и «секреты». Например, как написал Telegram-канал «Пул Первого» есть сюжет, как Александр Лукашенко рассказывает о своем фотографе, переболевшим коронавирусной инфекцией.

Эта история произошла на МТЗ во время общения с трудовым коллективов. В тот день, разговаривая с рабочими на разные темы, действующий глава страны затронул и вопрос о коронавирусе.

- А где там мой оператор, фотограф, - спрашивает Лукашенко на девятой минуте 58-минутного сюжета о президентском пуле.

Президент осматривается по сторонам, оператор «ищет» объективом коллегу, о котором спросил глава страны.

- Ну, покажись, где ты? Вот он стоит, красавец, смеется, - продолжает президент. - У него под 40 температура недавно, еле вытащили. Мне звонят, мол, помрет. Как помрет?! Вы с ума сошли - фотографа не будет?! А он уже видите - залез куда! – сообщил президент о благополучном излечении журналиста своего пула.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Видеофакт: В Минске Лукашенко встретился с российским журналистом Шевченко. О чем они говорили?

Пресс-служба белорусского президента рассказала о случайной встрече и теме разговора (подробности).

Лукашенко намерен продолжать сотрудничество с Венесуэлой: Для процветания стран и роста благополучия народов.

Об этом он заявил, поздравляя венесуэльцев с Днем Независимости (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Интервью "Комсомолки" с Александром Лукашенко»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Жара продолжается: в понедельник, 6 июля, в Беларуси до +30 градусов
Посмотрите, как в Гомеле спасали 3-летнего мальчика, который застрял головой в заборе
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 5 июля 2020 года: Меньше 300 новых заболевших, но еще 5 умерших
Лукашенко о своем фотографе, переболевшим COVID-19: «Как помрет?! Вы с ума сошли - фотографа не будет!»
Серьезный пожар в гродненской многоэтажке: один человек погиб, больше 20 эвакуированы
В Австрии, Азербайджане, на Кубе, США и еще в 32 странах можно будет выбирать президента Беларуси
Вторые сутки ищут пенсионера под Кировском. А в Славгородском районе 16-летнего подростка нашли у деревни Потеряевка
ЦИК сообщил о старте регистрации кандидатов в президенты Беларуси
Лукашенко намерен продолжать сотрудничество с Венесуэлой: Для процветания стран и роста благополучия народов
Белорусские санслужбы запретили купаться уже на 12 пляжах в Беларуси
Видеофакт: В Минске Лукашенко встретился с российским журналистом Шевченко. О чем они говорили?
В Беларуси экранизируют «Радзіва Прудок» Горвата и «Сфагнум» Мартиновича
Лукашенко предложил Сбербанку инвестировать в белорусскую экономику
В День Независимости в Беларуси задержали не меньше 17 человек
Россия отправила в Беларусь новое лекарство от коронавируса
Лукашенко сообщил Трампу о стремлении к общим ценностям и приоритетам в отношениях между Беларусью и США
На «Витебскдреве» снова пожар. За последние несколько лет – минимум пятый.
Видеофакт: вслед за Бурдж-Халифой... В Канаде, Армении и Турции тоже своеобразно поздравили Беларусь с Днём Независимости
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 4 июля 2020 года: 273 новых случая, 6 умерших