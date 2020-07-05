Посмотрите, как в Гомеле спасали 3-летнего мальчика, который застрял головой в заборе

Ребенок игрался и просунул голову между прутьями, родители позвонили в МЧС [видео]

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло в областном центре в минувшую субботу, 4 июля, написала пресс-служба УМЧС по Гомельской области.

Днем в МЧС позвонили родители пострадавшего 3-летнего малыша. Гомельчане рассказали, что ребенок засунул голову между прутьями металлического забора, и самостоятельно освободить мальчика у них не получается.

- Инцидент произошел на стадионе «Гомельсмаш», голова ребенка застряла в заборе спортобъекта, - пояснили в пресс-службе. - На место незамедлительно выбыл наряд спасателей. Прутья ограждения разжимали с помощью специнструмента. После вызволения состояние ребенка оценено как удовлетворительное, помощь медиков ему не понадобилась.

На видео чудесного вызволения, которое также опубликовала пресс-служба, мальчик рыдает навзрыд, пока его спасают пожарные, а затем сразу же бросается в объятия папы - спасен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Мозыре 7-месячный малыш просунул голову в прутья стула - вызвали МЧС.

Крохотного ребенка оперативно освободили спасатели (фото; подробности)

В Калинковичах нога 9-летнего мальчика застрял в велосипеде.

Это же надо так умудриться! Хорошо, что ничего не сломал (подробности).