2020-07-05T14:11:49+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Посмотрите, как в Гомеле спасали 3-летнего мальчика, который застрял головой в заборе

Ребенок игрался и просунул голову между прутьями, родители позвонили в МЧС [видео]
Надежда БУТОВИЧ
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Маленький гомельчанин застрял в заборе стадиона "Гомсельмаш". Фото: МЧС.Маленький гомельчанин застрял в заборе стадиона "Гомсельмаш". Фото: МЧС.
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ЧП произошло в областном центре в минувшую субботу, 4 июля, написала пресс-служба УМЧС по Гомельской области.

Днем в МЧС позвонили родители пострадавшего 3-летнего малыша. Гомельчане рассказали, что ребенок засунул голову между прутьями металлического забора, и самостоятельно освободить мальчика у них не получается.

- Инцидент произошел на стадионе «Гомельсмаш», голова ребенка застряла в заборе спортобъекта, - пояснили в пресс-службе. - На место незамедлительно выбыл наряд спасателей. Прутья ограждения разжимали с помощью специнструмента. После вызволения состояние ребенка оценено как удовлетворительное, помощь медиков ему не понадобилась.

На видео чудесного вызволения, которое также опубликовала пресс-служба, мальчик рыдает навзрыд, пока его спасают пожарные, а затем сразу же бросается в объятия папы - спасен.

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