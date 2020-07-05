Посмотрите, как в Гомеле спасали 3-летнего мальчика, который застрял головой в заборе
ЧП произошло в областном центре в минувшую субботу, 4 июля, написала пресс-служба УМЧС по Гомельской области.
Днем в МЧС позвонили родители пострадавшего 3-летнего малыша. Гомельчане рассказали, что ребенок засунул голову между прутьями металлического забора, и самостоятельно освободить мальчика у них не получается.
- Инцидент произошел на стадионе «Гомельсмаш», голова ребенка застряла в заборе спортобъекта, - пояснили в пресс-службе. - На место незамедлительно выбыл наряд спасателей. Прутья ограждения разжимали с помощью специнструмента. После вызволения состояние ребенка оценено как удовлетворительное, помощь медиков ему не понадобилась.
На видео чудесного вызволения, которое также опубликовала пресс-служба, мальчик рыдает навзрыд, пока его спасают пожарные, а затем сразу же бросается в объятия папы - спасен.
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