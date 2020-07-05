В Минске милиционеры пересядут на велосипеды

На велосипедах будут ездить и милиционеры. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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Десять велосипедов для патрулирования города получит патрульно-постовая служба ГУВД Мингорисполкома. Сообщается, что их подарит прокатная компания. Об этом рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, передает minsknews.by.

Также он рассказал о том, что в Минске продолжается работа по обозначению мест для парковки шеринговых велосипедов - появляется специальная разметка на тротуарах в виде желтых уголков. Сначала она появились в Ленинском, Партизанском и Центральном районах, а затем появятся и в других.

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