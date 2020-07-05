Минчанин справил нужду прямо в магазине: «Не хотел терять очередь в кассу».
37-летний нетрезвый минчанин пришел вечером в магазин за пивом. В очереди в кассу ему приспичило облегчить мочевой пузырь, и он, недолго думая, справил нужду прямо на холодильник с напитками, сообщили minsknews.by в прокуратуре Центрального района.
Охранник магазина немедленно задержали нарушителя, который был им хорошо знаком: раньше он похищал товары и пил алкоголь прямо в торговом зале. Мужчину передали милиционерам для дальнейшего разбирательства.
Минчанин признал свою вину и объяснил свой поступок. Он заявил, что ему не хотелось выходить из магазина и терять очередь в кассу. Мнение окружающих его не волновало.
Мужчина нигде не работает, страдает хроническим алкоголизмом. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 339 УК.
Известно, что раньше мужчина был судим за хулиганство.
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