ВОЗ остановила испытания трех препаратов от коронавируса. Они не работают

Три препарата не прошли испытания. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Испытания длились четыре месяца, в них приняли участие 4,5 тысяч человек

Изменить размер текста: A A

Всемирная организация здравоохранения остановила испытания трех препаратов для лечения COVID-19. Это гидроксихлорохин, лопинавир и ритонавир, сообщает ria.ru.

Испытания этих лекарств проводили с марта, в них приняли участие более 4,5 тысяч пациентов.

Однако спустя четыре месяца эксперты ВОЗ признали, что эти препараты оказались не эффективны.

По данным Всемирной организации здравоохранения, всего в мире с начала пандемии зарегистрировано около 11 миллионов случаев заражения коронавирусом, умерли больше 500 тысяч человек.

В Беларуси, по данным на 5 июля, заражено 63 554 человека. Умерло 423 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Первого теста на коронавирус я дождалась на 11-й день самоизоляции»: что делать, чтобы тебя признали контактам первого уровня

Люди, контактировавшие с больными, сами ищут возможность сделать тест на COVID-19. Мы разобрались, как на самом деле их должны проверять (ПОДРОБНЕЕ...)