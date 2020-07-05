2020-07-05T16:41:46+03:00
Общество
КП Беларусь

ВОЗ остановила испытания трех препаратов от коронавируса. Они не работают

Испытания длились четыре месяца, в них приняли участие 4,5 тысяч человек
Ирина ВЕТРОВА
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Три препарата не прошли испытания.Три препарата не прошли испытания.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Всемирная организация здравоохранения остановила испытания трех препаратов для лечения COVID-19. Это гидроксихлорохин, лопинавир и ритонавир, сообщает ria.ru.

Испытания этих лекарств проводили с марта, в них приняли участие более 4,5 тысяч пациентов.

Однако спустя четыре месяца эксперты ВОЗ признали, что эти препараты оказались не эффективны.

По данным Всемирной организации здравоохранения, всего в мире с начала пандемии зарегистрировано около 11 миллионов случаев заражения коронавирусом, умерли больше 500 тысяч человек.

В Беларуси, по данным на 5 июля, заражено 63 554 человека. Умерло 423 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

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