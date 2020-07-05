ВОЗ остановила испытания трех препаратов от коронавируса. Они не работают
Всемирная организация здравоохранения остановила испытания трех препаратов для лечения COVID-19. Это гидроксихлорохин, лопинавир и ритонавир, сообщает ria.ru.
Испытания этих лекарств проводили с марта, в них приняли участие более 4,5 тысяч пациентов.
Однако спустя четыре месяца эксперты ВОЗ признали, что эти препараты оказались не эффективны.
По данным Всемирной организации здравоохранения, всего в мире с начала пандемии зарегистрировано около 11 миллионов случаев заражения коронавирусом, умерли больше 500 тысяч человек.
В Беларуси, по данным на 5 июля, заражено 63 554 человека. Умерло 423 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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