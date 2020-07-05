КП Беларусь
ДТП в Докшицком районе: два человека были заблокированы в грузовике
МАЗ с цистерной съехал в кювет и врезался в деревья
Водитель и пассажир не могли сами выбраться из кабины. Фото: mchs.gov.by.
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Авария случилась в воскресенье, 5 июля, на автодороге Докшицы-Вилейка возле деревни Отрубок. МАЗ с цистерной съехал в кювет и врезался в деревья. Водитель и пассажир не могли самостоятельно выбраться из заблокированного грузовика, сообщает mchs.gov.by.
К месту вызова приехали спасатели МЧС. С помощью специального аварийно-спасательного оборудования они помогли водителю и пассажиру выбраться из автомобиля.
Сообщается, что пассажир грузовика с травмами был доставлен в больницу.
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