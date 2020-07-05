2020-07-05T18:00:29+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Житель Житковичей хранил в гараже марихуану и боевой пистолет

По словам мужчины, он нашел оружие в лесу
Ирина ВЕТРОВА
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Пистолет оказался пригодным для стрельбы.Пистолет оказался пригодным для стрельбы.
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В гараже у 39-летнего мужчины оперативники нашли банку с веществом растительного происхождения и пневматический пистолет модели «ИЖ-53М». Как установил эксперт, в банке было опасное наркотическое средство - марихуана весом 0,65 грамма, сообщает gomel.mvd.gov.by.

Пистолет тоже был направлен на экспертизу. Выяснилось, что это ручное стрелковое гладкоствольное огнестрельное оружие, пригодное для стрельбы патронами калибра 5.6 мм (22 Long RifIe, более известные, как мелкокалиберные). Пистолет был самодельным способом модернизирован.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков, а также за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

По словам мужчины, он нашел оружие в лесу под Минском.

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Житель Житковичей хранил в гараже марихуану и боевой пистолет
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