В Малоритском районе столкнулись молоковоз и микроавтобус

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ДТП случилось 4 июля. 30-летний брестчанин ехал на автомобиле «МАН» с прицепом (молоковоз) по автодороге Р-17 в строну Бреста.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, на 32-м километре с второстепенной дороги выехал предположительно автомобиль «Ситроен», который создал аварийную обстановку, и водитель экстренно затормозил. Прицеп выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Фольксваген Транспортёр», который ехал навстречу. За рулем микроавтобуса был 57-летний брестчанин.

Водитель и пассажир «Фольксваген» были доставлены в больницу, и вскоре после оказания медпомощи отпущены домой.

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