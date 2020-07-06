2020-07-06T11:05:11+03:00
Общество
КП Беларусь

Министр труда Ирина Костевич: В четыре раза выросла вынужденная неполная занятость, но люди сохранили рабочие места

Она также подчеркнула, что массового увольнения в компаниях не было
ИННА КОРСАК
Поделиться:
Министр труда рассказала, что вынужденная неполная занятость выросла в 4 раза, но люди сохранили свои рабочие места. Фото: скриншот с программы "Неделя"Министр труда рассказала, что вынужденная неполная занятость выросла в 4 раза, но люди сохранили свои рабочие места. Фото: скриншот с программы "Неделя"
Изменить размер текста:

На телеканале СТВ в воскресенье, 5 июля, в эфире программы «Неделя» министр труда и социальной защиты Ирина Костевич рассказала, что вынужденная неполная занятость выросла в 4 раза, но людям удалось сохранить свои рабочие места.

«С января по март уровень занятости оставался на уровне прошлого года и составлял 100%. Изменения началась в апреле и мае. Но если посмотреть пять месяцев, то заняты в экономике 99,8%. Всего на 0,2% снизилось количество занятых», - отметила Костевич.

На вопрос ведущего о том, чему научила непростая ситуация в стране из-за коронавируса, Костевич ответила, что главное - «наниматель проявил социальную ответственность и сумел сохранить свой коллектив». И подчеркнула, что хоть «вынужденная неполная занятость увеличилась в 4 раза, и это много, но человек сумел сохранить рабочее место».

В интервью она также отметила, что крупный, средний и малый бизнес не прибегнул в сложившейся ситуации к массовому увольнению своих сотрудников.

«Мы промониторили 288 организаций среднего и крупного бизнеса, мы увидели: по соглашению сторон - это 70% от уволенных. Да, были и нарушения норм Трудового кодекса со стороны нанимателя, но опять же они не массовые, а единичные», - заявила министр труда.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Дети-велосипедисты пострадали на дорогах Беларуси в прошедшие выходные 4 - 5 июля
Лукашенко: Реальность сегодняшнего дня - угроза разрушения глобальной системы контроля над вооружениями
ЦИК сообщил, сколько подписей сдали претенденты в президенты для регистрации кандидатами
Лукашенко заявил, что Беларусь со Словакией могут сотрудничать еще более тесно
Лукашенко вручил орден Франциска Скорины послу Словакии в Беларуси
На севере Китая скотовод предположительно заразился бубонной чумой
В Риме скончался автор музыки к фильму «Профессионал» Эннио Морриконе
Вместе с семьей, которая находилась внутри, под Гродно загорелся автомобиль
«Я читал о вашей ситуации, и она определенно непростая». Элайджа Вуд поддержал Виктора и Эдуарда Бабарико
До 6 ноября: с 6 июля движение на улице Орловской и проспекте Победителей будет ограничено из-за ремонта путепровода
В Волковыске водитель уходил от погони, прокатил милиционера на капоте и остановился, когда стали стрелять по колесам
Валерий Цепкало: Если нам будет отказано в регистрации, то есть иные пути развития событий
Ирина Костевич: 50 миллионов рублей из бюджета будет потрачено на поддержку семей и тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию
Министр труда Ирина Костевич: В четыре раза выросла вынужденная неполная занятость, но люди сохранили рабочие места
В Малоритском районе столкнулись молоковоз и микроавтобус
Житель Житковичей хранил в гараже марихуану и боевой пистолет
ДТП в Докшицком районе: два человека были заблокированы в грузовике
ВОЗ остановила испытания трех препаратов от коронавируса. Они не работают
Минчанин справил нужду прямо в магазине: «Не хотел терять очередь в кассу».