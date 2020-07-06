Министр труда Ирина Костевич: В четыре раза выросла вынужденная неполная занятость, но люди сохранили рабочие места

Министр труда рассказала, что вынужденная неполная занятость выросла в 4 раза, но люди сохранили свои рабочие места. Фото: скриншот с программы "Неделя"

Она также подчеркнула, что массового увольнения в компаниях не было

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На телеканале СТВ в воскресенье, 5 июля, в эфире программы «Неделя» министр труда и социальной защиты Ирина Костевич рассказала, что вынужденная неполная занятость выросла в 4 раза, но людям удалось сохранить свои рабочие места.

«С января по март уровень занятости оставался на уровне прошлого года и составлял 100%. Изменения началась в апреле и мае. Но если посмотреть пять месяцев, то заняты в экономике 99,8%. Всего на 0,2% снизилось количество занятых», - отметила Костевич.

На вопрос ведущего о том, чему научила непростая ситуация в стране из-за коронавируса, Костевич ответила, что главное - «наниматель проявил социальную ответственность и сумел сохранить свой коллектив». И подчеркнула, что хоть «вынужденная неполная занятость увеличилась в 4 раза, и это много, но человек сумел сохранить рабочее место».

В интервью она также отметила, что крупный, средний и малый бизнес не прибегнул в сложившейся ситуации к массовому увольнению своих сотрудников.

«Мы промониторили 288 организаций среднего и крупного бизнеса, мы увидели: по соглашению сторон - это 70% от уволенных. Да, были и нарушения норм Трудового кодекса со стороны нанимателя, но опять же они не массовые, а единичные», - заявила министр труда.