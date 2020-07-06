Ирина Костевич: 50 миллионов рублей из бюджета будет потрачено на поддержку семей и тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию

Министр труда сообщила, что 50 миллионов рублей будут пострачены на поддержку семей и тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Фото: скриншот с телеканала СТВ

Министр труда и социальной защиты добавила, что государственные субсидии первая тысяча человек уже получила

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На телеканале СТВ в эфире программы «Неделя» в воскресенье, 5 июля, министр труда и социальной защиты Ирина Костевич сообщила, что «50 миллионов рублей из бюджета будет потрачено на поддержку семей и тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию».

«В самом начале 2020 года на ежемесячное соцпособие было заложено 25 миллионов рублей. И еще 25 миллионов было дополнительно», - сообщила министр труда.

Костевич в интервью также напомнила и об указе №178, который был принят еще в мае и подразумевал поддержку тех, кто ушел на простой из-за ситуации с коронавирусом.

«Более 300 организаций получили разрешение на открытие счета в банке для поступления субсидий. Еще 112 организаций подали заявления. Сообщу, что первая тысяча человек уже смогла получить государственную субсидию», - подчеркнула Костевич.

Министр труда и социальной защиты добавила, что в указе №178 есть и вторая часть, которая предусматривает изменения в подходы социальной адресной государственной помощи.

«Людям, у которых истекает срок ежемесячного социального пособия в мае, июне и июле, чтобы они не собирали документы, учитывая ситуацию с коронавирусом, мы продлили его автоматически. Таких людей оказалось 9 тысяч. К слову, еще 5 тысяч, у которых в июле заканчивается пособие, также войдут в число тех, кто получит дополнительную адресную соцпомощь», - пояснила министр труда.

По словам Ирины Костевич, средний размер пособия на человека составляет 90 рублей.

«Если мы возьмем семью из пяти человек, то адресная помощь в среднем составит 450 белорусских рублей. Это не мало, на мой взгляд», - сообщила Костевич.

Министр труда сообщила, что им удалось проанализировать, кто чаще всего обращается за соцпомощью. Это оказались многодетные семьи. По словам Костевич, «уже с 1 сентября для многодетных семей будет упрощен порядок получения данной помощи». Второй очень важный момент - вместо 6 месяцев, как было ранее, теперь 12 месяцев семья будет получать пособие.