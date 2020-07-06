Валерий Цепкало: Если нам будет отказано в регистрации, то есть иные пути развития событий
На официальном YouТube-канале Валерия Цепкало в воскресенье, 5 июля, прошел прямой эфир, где экс-глава ПВТ рассказал, что на случай, если ему откажут в регистрации, у него есть другие пути развития событий.
«Несмотря на то, что после проверок ЦИК у нас осталось всего 75 249 из поданных 160 тысяч, из предвыборной гонки я не собираюсь выходить. И отступать тоже не собираюсь», - подчеркнул Цепкало.
Он добавил, что в ближайшие «10 дней произойдут важные события, которые и подскажут, как нам нужно действовать дальше».
По словам Цепкало, он не исключает, что из предвыборной гонки «по надуманным причинам» могут исключить и Светлану Тихановскую с Виктором Бабарико.
На данном этапе в штабе Цепкало заняты защитой голосов, которые были не засчитаны ЦИК.
Напомним, что в воскресенье, 5 июля, началась регистрация кандидатов в президенты. Процесс будет длиться до 14 июля включительно.
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