В Волковыске водитель уходил от погони, прокатил милиционера на капоте и остановился, когда стали стрелять по колесам

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5 июля сотрудники ГАИ подали знак остановиться водителю «Рено Меган Сценик», но тот только увеличил скорость. Около девяти часов вечера в Волковыске на улице С.Панковой началось преследование автомобиля нарушителя с мигалками и громкоговорителем. О происшествии рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

В какой-то момент водитель остановился, и один из подключившихся правоохранителей попытался вынуть ключи из замка зажигания, но водитель внезапно тронулся с места. В итоге милиционер оказался на капоте, а водителю начали стрелять по колесам.

Когда автомобиль наконец не мог ехать, выяснилось, что за рулем сидит пьяный 26-летний парень. Его задержали.