2020-07-06T10:58:51+03:00
Общество
КП Беларусь

До 6 ноября: с 6 июля движение на улице Орловской и проспекте Победителей будет ограничено из-за ремонта путепровода

Ремонтные работы на данном участке будут проводиться круглосуточно
ИННА КОРСАК
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До 6 нобря будет закрыто движение на улице Орловской и проспекте ПобедителейДо 6 нобря будет закрыто движение на улице Орловской и проспекте ПобедителейФото: Павел МАРТИНЧИК
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Как сообщает агентство «Минск-Новости», с 6 июля движение на улице Орловской и проспекте Победителей будет ограничено из-за ремонта путепровода.

Ограничение будет действовать до 6 ноября на участке от улицы Орловской до улицы Тимирязева до существующих съездов путепровода на улице Орловской и через проспект Победителей. Также на проспекте Победителей на участке от улицы Нарочанской до Саперов.

В Мингорисполкоме напомнили, что водителям стоит заранее обдумывать маршруты при перемещении по городу на автомобиле.

Изменения коснутся и общественного транспорта. До 6 ноября перестают ездить троллейбусы № 10 и №33. Вместо них организованы временные автобусы №Т10 и №Т33, которые будут курсировать по маршруту отмененных троллейбусов.

Пассажирам, у которых на отмененные троллейбусы были куплены проездные билеты, можно будет бесплатно ездить во временных автобусах.

Будет возобновлена работа троллейбуса №38. Движение троллейбусов №39 и №77, которые будут следовать от проспекта Пушкина по улице Орловской - проспект Победителей - Саперов - Тимирязева - Л.Украинки, осуществляется с разворотом.

Ремонтные работы будут проводиться круглосуточно. Работники демонтируют пролетное строение и верхние части опор. К слову, их усилят, также поставят новые пролеты.

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