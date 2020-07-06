Вместе с семьей, которая находилась внутри, под Гродно загорелся автомобиль

К счастью, никто не пострадал. Возгорание удалось потушить до приезда сотрудников МЧС

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Как сообщает сайт Гродно 015.BY, 4 июля, в субботу, под Гродно загорелся автомобиль, внутри которого находилась семья.

«Вместе с семьей мы зашли в магазин за покупками и решили ехать на дачу. Когда я завел авто, то увидел дым и огонь. С семьей мы начали тушить пожар при помощи огнетушителя, но этого было мало», - рассказал водитель.

Он добавил, что неравнодушных водителей, которые решили помочь, оказалось около 10 человек.

«Нам пришлось позаимствовать еще и огнетушитель из магазина. После этого смогли потушить пожар до приезда МЧС», - отметил мужчина.

Причина, по которой произошло возгорание, пока неизвестна. Не исключено, что это могло произойти из-за того, что Audi уже 37 лет. Однако, по словам водителя, автомобиль прошел все ремонтные работы.

Еще одной из причин может быть то, что вместо антифриза была залита вода, и лопнул один из патрубков.

Восстановить старенький автомобиль будет сложно.