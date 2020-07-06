«Я читал о вашей ситуации, и она определенно непростая». Элайджа Вуд поддержал Виктора и Эдуарда Бабарико

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Девушка Эдуарда Бабарико Александра Зверева описывает все происходящее с ее близкими в своем инстаграм-аккаунте. Сегодня девушка рассказала, что она с Эдуардом - давние поклонники «Властелина колец». Она счастлива, что Элайджа Вуд (исполнитель Фродо Беггинса в трилогии) выразил слова поддержки Эдуаду и Виктору Бабрико. Девушка поделилась трогательным видео, которое специально записал известный актер.

- Привет, Эдуард и Виктор Бабарко, ваши друзья в Беларуси попросили прислать меня слова поддержки. Я читал о вашей ситуации, и она определенно непростая, - говорит Элайджа в своем видеоролике. - Я надеюсь, с вами все хорошо, вы остаетесь сильными вместе с сыном. Есть замечательная цитата из «Властелина колец». Как сказал Сэмуайз Гэмджи, «В мире есть что-то хорошее, мистер Фродо, и за это стоит бороться!» Это правда, такое происходит во всем мире. Надеюсь, мое сообщение найдет вас в добром здравии, с вами все будет хорошо. Держитесь!

Напомним, Виктор и Эдуард Бабарико все еще находятся в СИЗО. 2 июля претенденту на пост главы Беларуси Виктору Бабарико предъявили обвинения по трем статьям Уголовного кодекса. Сына бизнесмена, Эдуарда, обвинили в уклонении от уплаты налогов, повлекшем ущерб в особо крупном размере.