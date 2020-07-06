В Риме скончался автор музыки к фильму «Профессионал» Эннио Морриконе

Известному композитору был 91 год

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В Риме 6 июля скончался известный композитор Эннио Морриконе. Об этом сообщил ТАСС.

Композитор находился в клинике с переломом бедренной кости.

Итальянский композитор Эннио Морикконе - один из самых известных композиторов современности.

Маэстро за свою карьеру написал музыку более чем к 400 кинофильмам: «Легенда о пианисте», «Однажды в Америке», «Спрут» и, конечно же, к культовой картине «Профессионал».

Он неоднократно становился лауреатом самых престижных премий. В числе их «Оскар», «Золотой глобус», «Грэмми».

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