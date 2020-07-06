2020-07-06T12:01:24+03:00
Общество
КП Беларусь

На севере Китая скотовод предположительно заразился бубонной чумой

Ранее два случая бубонной чумы зарегистрировали на западе Монголии, там сейчас карантин
Алла БЕЛУГА
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Фото носит характер иллюстрации.Фото носит характер иллюстрации.Фото: Андрей АБРАМОВ
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В одном из районов на севере Китая 5 июля объявили режим повышенной эпидемиологической опасности из-за пациента со всеми симптомами бубонной чумы, сообщает Deutsche Welle. Это был скотовод, побывавший в одном из предполагаемых очагов заражения. Он пришел за помощью в местную больницу, его состояние оценивается как стабильное.

Местные власти предупреждают, что заболевание очень заразное: оно легко передается от человека к человеку. Переносчиками чаще всего являются грызуны, поэтому власти Китая призывают не охотиться и не есть их.

Ранее два случая бубонной чумы зарегистрировали на западе Монголии. Там сейчас введен карантин, перемещение автотранспорта в регионе приостановлено. Сообщалось, что один из зараженных пациентов съел мясо сурка и теперь находится в критическом состоянии. Все его близкие контакты изолированы.

Напомним, бубонная чума стала причиной смерти, по разным оценкам, от каждого третьего до каждого четвертого жителя Европы в средневековье. Болезнь начинается с температуры и лихорадки, воспаления лимфатических узлов с образованием бубонов, чаще всего - паховых, реже - подмышечных. Вплоть до конца XIX века чума почти не лечилась (летальность около 95%). С появлением антибиотиков практически все больные чумой выздоравливали при своевременном диагнозе.

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