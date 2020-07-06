Лукашенко вручил орден Франциска Скорины послу Словакии в Беларуси
Как сообщает телеграм-канал "Пул Первого", Александр Лукашенко вручил 6 июля орден Франциска Скорины послу Словакии Йозефу Мигашу.
Посол был удостоен высокой награды за личный вклад в укрепление отношений и развитие сотрудничества между Беларусью и Словакией.
Напомним, что Йозеф Мигаш присутствовал на параде Победы 9 мая. И после этого решил по собственному желанию уйти в отставку.
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