Лукашенко вручил орден Франциска Скорины послу Словакии в Беларуси

Йозеф Мигаш получил награду за личный вклад в укрепление отношений между Беларусью и Словакией

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Как сообщает телеграм-канал "Пул Первого", Александр Лукашенко вручил 6 июля орден Франциска Скорины послу Словакии Йозефу Мигашу.

Посол был удостоен высокой награды за личный вклад в укрепление отношений и развитие сотрудничества между Беларусью и Словакией.

Напомним, что Йозеф Мигаш присутствовал на параде Победы 9 мая. И после этого решил по собственному желанию уйти в отставку.

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