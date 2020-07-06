Лукашенко заявил, что Беларусь со Словакией могут сотрудничать еще более тесно. Фото: belta.by

Белорусский лидер также отметил, что Беларусь готова учиться у Словакии по многим направлениям

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Как сообщает БелТА, Александр Лукашенко 6 июля на встрече с послом Словакии Йозефом Мигашем заявил, что «Беларусь готова сотрудничать еще более тесно».

«Основной показатель товарооборота между нашими странами составил 220 миллионов долларов. Согласитесь, это не очень много. Но если учитывать тот факт, что раньше и этого не было, то рост значительный. Уверен, что мы можем еще больше. Беларусь готова к еще более тесному сотрудничеству со Словакией», - отметил Лукашенко.

Белорусский лидер также добавил, что «Беларусь готова учиться у Словакии по многим направлениям: начиная от спорта и заканчивая промышленным развитием».

Напомним, что 6 июля Лукашенко наградил посла Словакии в Беларуси орденом Франциска Скорины за личный вклад в укрепление отношений между Беларусью и Словакией.

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