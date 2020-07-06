Лукашенко: Реальность сегодняшнего дня - угроза разрушения глобальной системы контроля над вооружениями

Лукашенко заявил, что "риски и вызовы в военной сфере растут, доверие между странами подрывается". Фото: belta.by

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Как сообщает БелТА, Александр Лукашенко 6 июля принял участие в церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Он заявил, что...

«Реальность сегодняшнего дня - угроза разрушения глобальной системы контроля над вооружениями. И это происходит несмотря на то, что 75 лет назад все прочувствовали, что такое война», - подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер уверен, что «риски и вызовы в военной сфере растут, доверие между странами подрывается». Из-за этого, по мнению Лукашенко, начнут обостряться демографические, экологические и экономические проблемы.

Лукашенко добавил, что наша страна довольно активно выступает за укрепление международной безопасности.

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