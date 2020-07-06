ЦИК сообщил, сколько подписей сдали претенденты в президенты для регистрации кандидатами

У Валерия Цепкало приняли 158 682 подписи от населения, а после проверок ЦИК осталось меньше половины от этого количества

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Портал www.tut.by со ссылкой на ЦИК Беларуси сообщил, сколько подписей сдали претенденты в президенты для регистрации кандидатами.

Александр Лукашенко - 1 958 800

Виктор Бабарико - 367 179

Валерий Цепкало - 158 682

Анна Канопацкая - 151 631

Сергей Черечень - 149 750

Андрей Дмитриев - 110 754

Светлана Тихановская - 109 479

Напомним, 30 июня ЦИК Беларуси опубликовал сведения о проверенных подписях, собранных за выдвижение кандидатов в президенты. Тогда из предвыборной гонки выбыл Валерий Цепкало - у него после проверок ЦИК осталось 75 249 подписей. У Виктора Бабарико - 165 744, у Александра Лукашенко - 1 939 572, у Анны Канопацкой - 146 588, у Сергея Черечня - 143 109, у Андрея Дмитриева - 106 841, у Светланы Тихановской - 104 757.

Притом у некоторых кандидатов ЦИК насчитал больше подписей, чем они сдали в комиссию. Так, Анна Канопацкая 29 июня заявила, что сдала на проверку 110 тысяч подписей, а после всех проверок у нее оказалось гораздо больше - 146 588 действительных подписей. Штаб Сергея Черечня заявил, что в комиссии сдали 106 тысяч подписей и не знают, как после проверок действительными признали 143 109 подписей за кандидата.

На официальном YouТube-канале Валерия Цепкало экс-глава ПВТ рассказал, что у него есть другие пути развития событий.

«Несмотря на то, что после проверок ЦИК у нас осталось всего 75 249 из поданных 160 тысяч, из предвыборной гонки я не собираюсь выходить. И отступать тоже не собираюсь», - подчеркнул Цепкало.

Он добавил, что в ближайшие «10 дней произойдут важные события, которые и подскажут, как нам нужно действовать дальше».