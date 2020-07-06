2020-07-06T13:19:12+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко вручил генеральские погоны: Уверен, что вы сможете должным образом защитить наше Отечество

Лукашенко 6 июля вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу и поздравил выпускников военных вузов с окончанием учебы
ИННА КОРСАК
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Лукашенко во Дворце Независимости вручил генеральские погоны. Фото: belta.byЛукашенко во Дворце Независимости вручил генеральские погоны. Фото: belta.by
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Как сообщает БелТА, 6 июля Александр Лукашенко во Дворце Независимости вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу и чествовал выпускников военных ВУЗов.

«Уверен, что вы сможете должным образом защитить наше Отечество. А вместе с тем граждан и общественную стабильность. Всегда помните, что вы являетесь наследниками победных традиций наших дедов и прадедов. Вы - офицеры, генералы, и это говорит о многом», - подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что в стране командиров подобного уровня немного. А получение генеральского звания - публичное признание заслуг человека, который выбрал себе трудную и важную профессию по защите Родины.

Погоны генерал-майора получили Виктор Гулевич, Юрий Назаренко, Дмитрий Реуцкий, Олег Столярчук, Сергей Жилинский.

Также Лукашенко вручил погоны генерал-майора юстиции начальнику управления Следственного комитета по Гродненской области Олегу Шандаровичу. А начальнику Гомельской таможни Феликсу Яшкову было присвоено звание государственного советника таможенной службы III ранга.

Лукашенко отметил, что высшие воинские чины гордятся полученными высокими званиями, но в душе завидуют молодым лейтенантам, у которых впереди большая интересная жизнь.

Президент во Дворце Независимости поздравил молодых военнослужащих с окончанием учебы в вузах. И подчеркнул, что «пришло новое пополнение, которое имеет хороший потенциал».

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Лукашенко вручил генеральские погоны: Уверен, что вы сможете должным образом защитить наше Отечество