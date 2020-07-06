Дети-велосипедисты пострадали на дорогах Беларуси в прошедшие выходные, 4 - 5 июля

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Как проинформировала в официальном Telegram-аккаунте пресс-служба МВД, в минувшие большие выходные, которые длились с 3 по 5 июля включительно, произошел ряд ДТП. Некоторые аварии, к сожалению, оказались однотипными.

Так, в Слуцке в субботу, 4 июля, под колесами «Опеля Вектры» оказался 7-летний велосипедист. По предварительно информаци, мальчик поехал через дорогу по "зебре", но на запрещающий сигнал светофора. 23-летний водитель, который был за рулем «Опеля», не успел сориентироваться и наехал на ребенка. Маленькому велосипедисту потребовалась госпитализация.

Ребенок поехал через дорогу по "зебре", но на красный. Фото: МВД.

Схожая авария случилась на следующий день и на Брестчине. В областном городе под колеса авто попал 15-летний школьник. Подросток ехал на велосипеде по линии тротуара, но 25-летний водитель на «Фольксвагене» не смог предусмотреть развитие дорожной обстановки.

В Бресте подросток попал под колеса машины. Фото: МВД.

- Наезд в Бресте произошел около 8.40 на улице Жукова. После ДТП подросток был госпитализирован, - проводится проверка.

Среди пострадавших на прошедших выходных велосипедистов есть и взрослые. В субботу, 4 июля, около 5.00 в Белоозерске 59-летний велосипедист попал под колеса «Фольксвагена», которым управлял 62-летний автолюбитель. Как уточнили правоохранители, пострадавший велосипедист ехал по дороге пьяным.

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