На Купалье 7 июля 2020 года в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз

В этом году праздновать Купалье будет непросто - в стране грозы и сильные ливни. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В стране ожидаются сильные ливни и грозы, что усложняет традиционное празднование

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Сегодня, в понедельник, 6 июля, днем в отдельных районах Гомельской области максимальная температура воздуха достигнет +30. А уже 7 июля в Беларуси наступит долгожданная прохлада, пусть и с дождями. Кроме того, на вторник Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности из-за гроз.

Днем будет облачно с прояснениями, практически во всех городах пройдут дожди. Днем будет 16 - 22 тепла, в Гомеле и Могилеве теплее - плюс 23 - 28. Ветер ожидается южный с переходом на северо-западный 5 - 10 м/с, при грозах с порывами - до 14 м/с.

Ночью во многих районах, а днем по Гомельской и Могилевской областям ожидаются грозы и сильные ливни. Температура воздуха ночью по стране от 12 до 19 тепла, возможен шквалистый ветер до 15 - 18 м/с.

Считается, что ночь на Купалье обладает волшебными свойствами. Белорусы издавна проходят ритуал очищения огнем, прыгая через костер, собирают целебные травы. Девушки гадают на суженого, купаются в реке и умываются росой на рассвете.

Вот только в грозу купаться запрещено.