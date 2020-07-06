2020-07-06T15:01:16+03:00
Общество
КП Беларусь

В Витебске саперы ищут взрывные устройства в школах, торговых центрах и музее

Неизвестный сообщил, что 12 объектов в городе заминированы [видео]
Наталья ПАРТОЛИНА
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Среди заминированных объектов - крупные торговые центры, в том числе "Эвиком". Фото: "Нетипичный Витебск", Вконтакте.Среди заминированных объектов - крупные торговые центры, в том числе "Эвиком". Фото: "Нетипичный Витебск", Вконтакте.
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В Витебске сегодня, 6 июля, саперы и сотрудники милиции проверяют сразу дюжину сообщений об опасности. Неизвестный в электронном письме сообщил, что в ряде учреждений находятся взрывные устройства.

Среди «заминированных» объектов - крупные торговые центры, в том числе «Эвиком» и «Континент», витебская телерадиокомпания, несколько школ и даже один музей. Пока сообщений об обнаружении взрывных устройств не поступало, специалисты продолжают работу.

- К указанным местам выбыли правоохранительные органы для обследования территории. Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан. Личность отправителя сообщения устанавливается, - сообщила в телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Пресс-секретарь попросила жителей и гостей Витебска с понимаем отнестись к возможным неудобствам, связанным с принятием мер безопасности.

Неизвестный "заминировал" ряд объектов в Витебске.

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