2020-07-06T14:08:58+03:00
Минск
КП Беларусь

Минск потерял почти 30% внешнеторгового товарооборота

Упали объемы торговли не только с Евросоюзом и странами ЕАЭС, но и с Россией и другими государствами
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Объемы торговли Минска с другими странами падают с начала года.Объемы торговли Минска с другими странами падают с начала года.Фото: Надежда БУТОВИЧ
Изменить размер текста:

О том, что с января по май 2020 года отмечается сокращение внешнеторгового товарооборота Минска, проинформировал БелаПАН со ссылкой на информацию главного статуправления столицы.

Так, сообщается, что за пять первых месяцев года внешнеторговый оборот Минска составил всего 7 миллиардов 888,2 миллиона долларов, что на 28,4 процента меньше (Прим.: в текущих ценах), чем год назад. Причем в процентном соотношении произошло большее сокращение экспорта - на 38,9 процента, чем импорта - 21 процент.

- Отрицательное сальдо внешней торговли товарами за январь - май 2020-го составляет 2 миллиарда 301,6 миллиона долларов. К слову, было оно отрицательным и в 2019 году, - подсчитали в статистическом управлении Минска.

Как еще сообщается, в 2020 году снизились показатели внешнеторгового оборота Минска со странами ЕАЭС (на 13,6 процента меньше, или 3,985 миллиарда), Россией (на 13,2 процента, или 3,888 миллиарда), Евросоюза (на 27,6 процента меньше, или 1,437 миллиарда).

- Экспорт из Минска в страны, кроме СНГ, за январь - май текущего года упал более чем на 63 процента и составляет всего 773,2 миллиона. При этом упал и импорт почти на 24 процента, или до 2,286 миллиарда. В целом отмечается более чем 40-процентное снижение товарооборота - до 3,059 миллиарда долларов с отрицательным сальдо в 1,513 миллиарда в сравнении с прошлым годом, - добавили в Главном статистическом управлении Минска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус уничтожил 400 млн рабочих мест по всему миру.

Женщины остаются без заработка из-за карантина гораздо чаще, чем мужчины (подробности).

У половины белорусов в июне 2020 года упали доходы, а каждого пятого отправили в отпуск за свой счет.

Кроме того, каждого пятого перевели на сокращенку (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Минск: новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Более 360 тысяч рублей излишек лишилось одно из предприятий ДРСУ
Главу ЦИК Лидию Ермошину признали потерпевшей по одному из уголовных дел, возбужденных в отношении Сергея Тихановского
Видеофакт. Лукашенко признался, что ходит без обуви, уважая труд уборщиц
Граждане обращались в МВД по поводу брутальных массовых задержаний. Ведомство опубликовало ответ
«Обзвонил всех, кого вспомнил»: Телефонный террорист угрожал взрывами от Барановичей до Минска
«За пару минут дом превратился в пылающий факел». Пожар случился в Волковысском районе
Лукашенко Назарбаеву: Казахстан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене
Курсы валют в Беларуси на 6 июля: белорусский рубль сдает позиции перед долларом и евро, и заметно
Заведующая детсадом в Минске устраивала на работу мертвых душ и получала за это деньги
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 6 июля 2020 года: домой выписали 249 человек, а новых заразившихся - 250
Могилевчанин отложил $450 на кредит, а их украла молодая мама-декретница
Прибыль Белгазпромбанка в первом полугодии 2020 года сильно упала
Председатель «Белой Руси» Давыдько: Эти люди не хотят прийти к власти. Их задача - пошуметь, внести раскол и ни за что в итоге не отвечать
Владимир Зеленский: Мы вернем всех наших людей и все наши территории
Минск потерял почти 30% внешнеторгового товарооборота
В Витебске саперы ищут взрывные устройства в школах, торговых центрах и музее
Лукашенко вручил генеральские погоны: Уверен, что вы сможете должным образом защитить наше Отечество