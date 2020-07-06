Минск потерял почти 30% внешнеторгового товарооборота

Объемы торговли Минска с другими странами падают с начала года. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Упали объемы торговли не только с Евросоюзом и странами ЕАЭС, но и с Россией и другими государствами

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О том, что с января по май 2020 года отмечается сокращение внешнеторгового товарооборота Минска, проинформировал БелаПАН со ссылкой на информацию главного статуправления столицы.

Так, сообщается, что за пять первых месяцев года внешнеторговый оборот Минска составил всего 7 миллиардов 888,2 миллиона долларов, что на 28,4 процента меньше (Прим.: в текущих ценах), чем год назад. Причем в процентном соотношении произошло большее сокращение экспорта - на 38,9 процента, чем импорта - 21 процент.

- Отрицательное сальдо внешней торговли товарами за январь - май 2020-го составляет 2 миллиарда 301,6 миллиона долларов. К слову, было оно отрицательным и в 2019 году, - подсчитали в статистическом управлении Минска.

Как еще сообщается, в 2020 году снизились показатели внешнеторгового оборота Минска со странами ЕАЭС (на 13,6 процента меньше, или 3,985 миллиарда), Россией (на 13,2 процента, или 3,888 миллиарда), Евросоюза (на 27,6 процента меньше, или 1,437 миллиарда).

- Экспорт из Минска в страны, кроме СНГ, за январь - май текущего года упал более чем на 63 процента и составляет всего 773,2 миллиона. При этом упал и импорт почти на 24 процента, или до 2,286 миллиарда. В целом отмечается более чем 40-процентное снижение товарооборота - до 3,059 миллиарда долларов с отрицательным сальдо в 1,513 миллиарда в сравнении с прошлым годом, - добавили в Главном статистическом управлении Минска.

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