Владимир Зеленский: Мы вернем всех наших людей и все наши территории

А в это время Владимир Путин заявил, что создает "условия для поступательного развития нашей страны на десятилетия вперед"

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Президент Украины Владимир Зеленский 5 июля в Одессе на торжествах по случаю Дня Военно-морских сил Украины заявил, что Украина вернет назад все свои территтории.

- Сегодня рядом с нашей гордостью, фрегатом "Гетьман Сагайдачный", стоит буксир "Яны Капу", возвращены катера "Никополь" и "Бердянск". А в городах Краматорск и Славянск гордо реет желто-синий флаг. И все это дает мне мощный заряд силы и веры в то, что все у нас обязательно получится! Мы вернем всех наших людей, вернем все наши территории. Вернем веру в правду и справедливость. Мы вернем мирную, единую, неделимую, мощную и непобедимую Украину, - цитирует Владимира Зеленского Интерфакс-Украина.

Что примечательно, в этот же день президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» назвал «миной замедленного действия» право союзных республик выйти из состава СССР, которое было закреплено в Конституции Советского Союза.

- Ленин носился с этой идеей еще с 1908 - 1909 годов. Исходило это все из идеи о праве нации на самоопределение и затем трансформировалось в государственное строительство таким образом, что при создании единого государства, Советского Союза, ну, по сути-то шла речь о восстановлении исторической России в ее прежних границах, вновь создаваемые союзные республики имели право выхода из нее, - считает Владимир Путин.

Он отметил, что положения о возможности выхода республик из состава СССР «начали кочевать из Конституции в Конституцию советского периода, но не было сказано другого, не было прописано процедуры выхода из состава Союза». В итоге республика могла выйти из состава СССР, «утащив» еще и «подарки от русского народа».

А вот недавно принятые поправки к Конституции России, по мнению Путина, только укрепят государственность:

- Я абсолютно убежден в том, что мы правильно делаем, что принимаем поправки к действующей Конституции. Эти поправки будут укреплять нашу государственность и будут создавать условия для поступательного развития нашей страны на десятилетия вперед, - считает российский лидер.