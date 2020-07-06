Председатель «Белой Руси» Давыдько: Эти люди не хотят прийти к власти. Их задача - пошуметь, внести раскол и ни за что в итоге не отвечать

Встречаясь с активом Могилевской области Геннадий Давыдько говорил об "ушлых врагах" и "безответственных воспитанниках интернета". Фото: belayarus.by.

Общественный деятель оценил ситуацию в Беларуси и пояснил, что происходящее - это не стремление к переменам, а желание шоу и движухи

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Как сообщил ресурс общественного объединения «Белая Русь», 30 июня председатель организации общался с активом Могилевщины. Встречался Геннадий Давыдько с «однопартийцами» в корпусе Белорусско-Российского университета, где две недели назад с активом области общался Александр Лукашенко. Проводить встречу Давыдько предложил не в виде симпозиума или конференции, а как митинг для своих - «хлесткое и притягательное» мероприятие.

...о выборах на фоне пандемии

- Электоральная кампания в любом государстве - в принципе сложно. Особенно на фоне пандемии, как сейчас. Растущее чувство недовольства и замкнутости, падение уровня жизни на всей планете, общемировая нестабильность больно бьют по небольшим странам, к которым относится и Беларусь, - сообщил Геннадий Давыдько.

Именно это напряжение, по его мнению, и вызвало столько эмоций в президентской гонке 2020 года. Объяснив причины, он напутствовал коллег по «Белой Руси» на принятие достойных мер по противодействию социальной агрессии. Далее речь зашла про провоцируемые извне медиа и современные информтехнологии.

- Сегодня необходимы превентивные меры, позволившие бы оградить страну и общество от большего и страшного - большой крови, паралича власти, рухнувшей экономики, - предрек председатель организации.

...о безответственных воспитанниках интернета

Далее он рассказал, что людям из «протестной цепи» нужны вовсе не перемены, а шоу и движуха:

- Это просто-напросто безответственные воспитанники интернета. Таким людям стоит подсказать, чтобы они искали проблемы не во власти, не в президенте, а в себе, - сделал выводы Давыдько.

Кроме того, он пояснил, как важно сохранение госсуверенитета Беларуси, которого лишены все европейские соседи.

- Мы находимся под беспрецедентным медиавлиянием со стороны наших врагов. Эти люди не хотят прийти к власти. Их задача - пошуметь, внести раскол, но при этом ни за что в итоге не отвечать. А так ведь не бывает, - пояснил общественный деятель.

...об ушлых врагах государственности

С сожалением и даже горечью Давыдько заявил, что отечественная интернет-площадка сейчас занята «ушлыми врагами государственности, опередившими здесь патриотические силы». Для решения проблемы он предложил отвоевывать и вновь захватывать утраченные позиции.

- Активисты нашей организации обязаны показать пример самого настоящего мужества - возможно, уже завтра. Вам всем нужно срочно проанализировать состояние своих активов в регионах, собрать команды, найти тех, на кого можно опереться, - резюмировал Давыдько.

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