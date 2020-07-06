2020-07-06T14:20:42+03:00
Экономика
КП Беларусь

Прибыль Белгазпромбанка в первом полугодии 2020 года сильно упала

Напомним, после задержания бывшего главы Виктора Бабарико в банке ввели временную администрацию в лице Надежды Ермаковой
Алла БЕЛУГА
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Фото: belgazprombank.by.Фото: belgazprombank.by.
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Белгазпромбанк опубликовал отчет о прибыли и убытках за первый квартал 2020 года. Прибыль Белгазпромбанка, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уменьшилась на 11,027 млн рублей - до 18,908 млн.

При этом в предыдущем отчете (на 1 апреля 2020 года) размер прибыли был практически равен прибыли на 1 апреля 2019 года: в этом апреле - 4,598 млн рублей, в прошлом - 4,677 млн.

Особенно сильно видно падение чистого дохода по операциям с иностранной валютой. По итогам первого квартала 2020-го, чистый доход составил 17,562 млн рублей, по итогам второго квартала он увеличился всего лишь на 2,707 млн и составил 20,269 млн рублей.

Напомним, после задержания бывшего главы банка Виктора Бабарико, а также некоторых его коллег, Нацбанк ввел временную администрацию Белгазпромбанка в лице Надежды Ермаковой. В это время из-за обысков в банке и задержаний многие клиенты банка стали снимать валюту со счетов. Надежда Ермакова в конце июня в интервью "Комсомольской правде" заявила, что все показатели банка в норме:

- Финансовое положение Белгазпромбанка стабильное, активы и пассивы банка соответствуют необходимым показателям. Клиенты могут быть уверены в функционировании инфраструктуры банка и в надежности сбережений.

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