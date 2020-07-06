Могилевчанин отложил $450 на кредит, а их украла молодая мама-декретница

Молодая мама украла деньги у знакомого и сразу же купила в магазине продукты. Фото: Надежда БУТОВИЧ

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О том, что жителя областного центра обокрала мама-декретница, сообщила пресс-служба УВД Могилевского облисполкома.

В милицию на днях обратился 25-летний могилевчанин, он рассказал, что у него из дома пропали 1100 белорусских рублей. Деньги, отложенные на погашение кредита, лежали в конверте в барсетке. Но после того как из дома ушли две гостьи - знакомые мужчины, вместе с ними пропала и наличность.

- Выяснилось, что в день пропажи у потерпевшего гостила с подругой 22-летняя могилевчанка, которая находится в отпуске по уходу за ребенком. В компании они выпивали, а за разговором могилевчанин еще и сам рассказал, что в барсетке у него лежат деньги на кредит. Деньги молодая мама-декретница унесла незаметно, уходя. Часть похищенного она потратила в магазине на продукты, остальное изъяли при задержании, - добавили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело, следствие не окончено.

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