Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 6 июля 2020 года: домой выписали 249 человек, а новых заразившихся - 250

Минздрав Беларуси рассказал, сколько еще человек заразились коронавирусом. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 6 июля 2020 года

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Днем в понедельник, 6 июля, пресс-служба белорусского Минздрава сообщила официальные данные по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Беларуси. Что изменилось за последние сутки?

По официальным данным ведомства, в Беларуси на 6 июля еще у 250 человек диагностирован коронавирус. Таким образом, с начала пандемии в республике 63 тысячи 804 пациента заразились ковидом.

В этот день число новых заразившихся почти совпало с теми, кто уже успешно справился с COVID-19.

- На 6 июля выздоровели и выписаны домой из медучреждений 249 пациентов. Общее число переболевших коронавирусом составило 51 тысяча 120 инфицированных, - уточнили в Минздраве.

Продолжают в Беларуси проводить тестирование на ковид. За прошедшие сутки в лабораториях по всей стране сделано еще 6 тысяч 211 исследований. Общее число с начала пандемии - 1 миллион 74 тысячи 240 тестов.

С сожалением сообщаем о том, что стало известно еще о 6 умерших. Всего Минздрав сообщил о 429 пациентах с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией за весь период распространения коронавируса в Беларуси.

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