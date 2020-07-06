2020-07-06T15:13:27+03:00
Общество
КП Беларусь

Заведующая детсадом в Минске устраивала на работу мертвых душ и получала за это деньги

За 6 лет женщина присвоила себе 22 тысячи рублей
Алла БЕЛУГА
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Фото носит иллюстративный характер.Фото носит иллюстративный характер.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В одном из детских садов Октябрьского района Минска милиция обнаружила, что заведующая много лет похищала бюджетные деньги. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

По документам 54-летняя минчанка брала на работу мертвых душ и выплачивала им зарплату. Все деньги она в итоге забирала себе.

Первого несуществующего дворника женщина устроила на работу еще в декабре 2014 года. С 2017 года детский сад обзавелся еще одним техническим работником - калькулятором. Однако и этого работника никто никогда не видел.

Зарплата, которую за все годы присвоила заведующая, составила почти 10 тысяч долларов в эквиваленте (22 тысячи 280 рублей). Это крупный размер ущерба, прокуратура возбудила уголовное дело.

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