Заведующая детсадом в Минске устраивала на работу мертвых душ и получала за это деньги

За 6 лет женщина присвоила себе 22 тысячи рублей

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В одном из детских садов Октябрьского района Минска милиция обнаружила, что заведующая много лет похищала бюджетные деньги. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

По документам 54-летняя минчанка брала на работу мертвых душ и выплачивала им зарплату. Все деньги она в итоге забирала себе.

Первого несуществующего дворника женщина устроила на работу еще в декабре 2014 года. С 2017 года детский сад обзавелся еще одним техническим работником - калькулятором. Однако и этого работника никто никогда не видел.

Зарплата, которую за все годы присвоила заведующая, составила почти 10 тысяч долларов в эквиваленте (22 тысячи 280 рублей). Это крупный размер ущерба, прокуратура возбудила уголовное дело.