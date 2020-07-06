Курсы валют в Беларуси на 6 июля: белорусский рубль сдает позиции перед долларом и евро, и заметно

Как прошли первые на неделе с 6 по 10 июля валютные торги? Фото: Надежда БУТОВИЧ

А вот рублю РФ на торгах нацвалюта Беларуси не уступила ни копейки, а даже наоборот

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О том, что первые валютные торги июльской недели в Беларуси закончились в понедельник, 6 июля, заметным удешевлением белорусского рубля, проинформировали на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Очередные изменения в корзине валют, увы, не стали положительными для белорусского рубля. Он сдал свои позиции перед двумя основными инвалютами. Замечено удешевление и к европейской валюте, и к зеленым, устоять удалось только перед рублем РФ.

Детально итоги торгов таковы:

- Доллар увеличился в цене на 0,0118 рубля и теперь стоит 2,4332 белрубля за $1;

- Евро потяжелел на 0,0182 рубля, и его стоимость увеличилась до 2,7493 рубля за €1;

- Российский рубль, наоборот, потерял в весе 0,0341 белрубля. В итоге сотня рублей России стала стоить всего 3,4017 белорусского рубля.

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