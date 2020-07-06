Лукашенко Назарбаеву: Казахстан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене

Лукашенко и Назарбаев во время визита белорусского лидера в Нур-Султан в 2019 году. Фото: akorda.kz.

Действующий президент Беларуси поздравил с 80-летним юбилеем своего бывшего коллегу из Казахстана

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Детали телефонного разговора Александра Лукашенко и Нурсултана Назарбаева, который состоялся 6 июля, сообщила belta.by.

Так, по телефону первый президент Казахстана и действующий глава Беларуси поговорили о белорусско-казахстанском взаимодействии в рамках ЕАЭС. Обсудили обстановку и ситуацию в обеих странах, договорились о встрече в «ближайшее удобное время». Еще белорусский лидер позвал Назарбаева в гости - в Минск на октябрьский саммит интеграционного объединения ЕАЭС.

Кроме того, Александр Лукашенко передал через Назарбаева привет действующему президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. А Назарбаев, в свою очередь, выражая поддержку белорусскому руководству, попросил от своего имени передать наилучшие пожелания белорусам.

В понедельник, 6 июля, первый казахстанский президент отмечает 80-летний юбилей, поэтому в пресс-службе Александра Лукашенко опубликовали и текст поздравительной телеграммы.

«История современного Казахстана, его достижения и международный авторитет неразрывно связаны с вашим именем. Под вашим профессиональным руководством казахстанский народ прошел поистине огромный путь, создав страну, которая демонстрирует впечатляющие успехи в социально-экономическом развитии, пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене» - говорится в поздравлении Лукашенко Нурсултану Назарбаеву.

Кроме того, глава республики отметил то, как высоко в Беларуси ценится огромный личный вклад Назарбаева в «построение многоплановых двусторонних отношений, основанных на исторической дружбе белорусов и казахов».

Что пожелал Лукашенко Назарбаеву в его день рождения? Конечно, крепкого здоровья и долгих лет счастливой жизни в окружении любящей семьи и верных друзей.

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